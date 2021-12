Lotta ai tumori, un “panettone rosa” per una giusta causa

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione “United for Life di Nola.

Nola – Il dolce tipico delle festività natalizie diventa l’occasione per sostenere i progetti contro il cancro al seno. Per il secondo anno consecutivo, l’associazione “United for Life” di cui è presidente la giovane nolana Angela Carbone, lancia infatti l’idea del “panettone rosa” (il colore simbolo della lotta al tumore al seno) e con soli 20 euro, sotto l’albero, tra i tanti regali, sarà possibile mettere anche la prevenzione con il soffice dolce realizzato dalla pasticceria Gf3 di Nola/ Lauro.

Un progetto che trova pieno sostegno nel gruppo imprenditoriale Expert Parente, official sponsor dell’iniziativa.

L’intero ricavato sarà destinato ai progetti in favore della Breast Unit dell’ospedale Cardarelli di Napoli, polo di eccellenza del Sud d’Italia per la prevenzione e la cura del cancro al seno con cui l’associazione nolana collabora da anni. Tante le iniziative portate avanti in modo sinergico infatti, come il supporto psicologico alle pazienti ed alle loro famiglie, continue giornate di prevenzione sul territorio comunale di Nola e la consegna di reggiseni post operatori specialistici, solo per citare qualche esempio.

“Un modo per fare di questo Natale un esempio di vita che non dimentica la tradizione ma che, anzi, la porta avanti attraverso la promozione anche dei prodotti tipici del territorio con l’auspicio di rendere questi giorni più dolci e di far passare il messaggio dell’importanza della prevenzione – dichiara Angela Carbone – Ringrazio la pasticceria Gf3 per aver accolto la nostra iniziativa ma un ringraziamento particolare consentitemi di rivolgerlo a Carlo Parente del gruppo “Expert Parente” per la grande sensibilità e per aver sostenuto fin dal primo giorno il nostro progetto affiancandoci lungo il percorso, prima con la passeggiata rosa che ci auguriamo di riprendere il prossimo settembre, poi con le sedute di yoga, ed infine con questa idea natalizia. Un aiuto fondamentale per noi e per tutte le donne che stanno lottando perché ci consentirà di portare a termine più progetti”.

“Felici di aver realizzato anche quest’anno un dolce soffice che, auspichiamo, possa farsi interprete, al di là dei gusti, del programma che l’associazione ‘United for Life’ promuove da anni – aggiunge Antonietta Grasso della pasticceria Gf3.

“Essere al fianco di chi soffre, favorendo occasioni di conoscenza ed approfondimento su un tema così delicato come il tumore al seno, è sicuramente uno degli obiettivi che la nostra azienda porta avanti – aggiunge Carlo Parente del gruppo EXPERT PARENTE – Un modo non solo per essere vicini al territorio ma anche per accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione che è, e resta, l’unica arma a nostra disposizione per combattere possibili mali. Una realtà quella di ‘United for Life’ che ho avuto modo di conoscere da vicino apprezzandone non solo gli sforzi ma anche la grinta e l’entusiasmo della presidente Angela Carbone che non perde occasione per aiutare chi è meno fortunato, sempre con il sorriso. Sono certo che Nola risponderà a dovere sostenendo l’iniziativa”.

È possibile acquistare il panettone rivolgendosi direttamente all’associazione, presso la pasticceria Gf3 di Nola o nel mega store di EXPERT PARENTE in via variante 7/bis a Nola.