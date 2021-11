L’ospedale fa acqua e i pazienti Covid si allagano: bloccato l’arrivo delle ambulanze

Nelle ultime ore il maltempo ha generato caos non solo in strada. All’ospedale di Nola acqua ovunque: la pioggia incessante ha provocato crollo di calcinacci e allagamenti nella struttura.

NOLA – Il maltempo continua a creare danni e disagi nell’area nolana, con ripercussioni considerevoli sull’ambiente e sui cittadini che ormai da anni sono costretti a fare i conti con il problema degli allagamenti. Le città si trasformano in vere e proprie piscine a cielo aperto: c’è chi per anni con il proprio gommone ha approfittato dell’alta marea per solcare la cresta dell’onda e chi invece, meno interessato alle escursioni marittime, si è ritrovato suo malgrado, inghiottito dalle voragini generosamente offerte dai Regi Lagni. Nelle ultime ore sono proprio i comuni di Nola e Saviano ad essere finiti al centro del mirino, teatro di una notte veramente da incubo. Vere e proprie catastrofi e alla fine, a pagare le conseguenze sono sempre i cittadini.

Le immagini dell’auto capovolta della polizia municipale di Saviano hanno già fatto il giro del web, perché quello che succede all’esterno è sempre più semplice da individuare. Diverso è quando a subire danni è una struttura che dovrebbe garantire il massimo della sicurezza. Ebbene, l’ospedale di Nola fa acqua da tutte le parti. A causa della pioggia incessante, dal soffitto si sono staccati calcinacci e pezzi d’intonaco, ma questo chiaramente è il danno minore.

Ciò che ha realmente spaventato tutti è stato il reparto destinato ai pazienti covid, completamente allagato al punto che è stato necessario bloccare l’arrivo di nuove ambulanze per evitare di trasferire in un reparto inagibile i pazienti che hanno contratto il virus. Repentino l’intervento dei vigili del fuoco, subito accorsi sul posto. Nelle ore successive i danni sono stati ripristinati. Nel frattempo possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il rumore della pioggia ha lasciato il posto a un apparente stato di quiete, che durerà almeno fino al prossimo temporale.