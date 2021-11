Campania, terza dose al rilento: tra i prof solo l’1% l’ha ricevuta

La Campania poco più di una settimana fa finalmente è partita con la somministrazione della terza dose al personale scolastico. Purtroppo però pare si stia procedendo troppo a rilento, la percentuale in circa 10 giorni infatti è davvero molto bassa: solo l’1,26 % del personale scolastico totale in Campania ha già ricevuto la terza dose.

Una botta d’arresto dei vaccini che certamente preoccupa, soprattutto a causa della diminuzione di copertura e protezione per tutti coloro che si sono vaccinati ormai quasi un anno qua. La lentezza della campagna vaccinale a cui si sta assistendo ormai da alcuni mesi preoccupa e non poco, soprattutto in vista di un graduale, seppure lento, aumento di contagi da covid-19.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi Regionale diffuso ieri, vi è un lieve calo di ricoveri nelle terapie intensive con 17 posti occupati (-1 rispetto a ieri) numero che si mantiene piùoo meno costante da più settimane ormai, mentre aumentano quelli in degenza che attualmente sarebbero 275, 9 in più rispetto alla giornata di ieri.

Da qui a Natale ci si aspetta un incremento della campagna vaccinale, soprattutto per i giovani: un giovane su quattro, infatti, al di sopra dei 12 anni ha ricevuto solo la prima dose di vaccino ed è in attesa di procedere con la seconda.

Questa informazione non fa altro che confermare l’estrema necessità di accelerazione di una campagna vaccinale o, in caso contrario, si assisterà ad un notevole aumento di contagi nel giro di due settimane.