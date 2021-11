Banda dell’ariete ancora in azione, sventrata seconda banca in 24 ore

CASORIA – La scorsa notte a Casoria, Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Marconi presso un istituto di credito. Ignoti hanno abbattuto la vetrina ed asportato la cassa continua presente all’interno della banca.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il raid è avvenuto con la tecnica dell’ariete, sfondando la vetrina di accesso agli ambienti del bancomat con un autocarro Si tratta del secondo caso in due giorni in provincia di Napoli.

L’altra notte a Volla i banditi, utilizzando una ruspa, hanno asportato anche in questo caso la cassa continua.