Frana il lagno, inghiottita l’auto della polizia municipale

SAVIANO. Il maltempo provoca danni ingenti nel Nolano. Come riportato dalla pagina Saviano Non Molla che ha pubblicato le immagini una frana ha riguardato la zona del Lagno, tra Masseria Sbardella e la Montagnola.

Si tratta di un punto critico già oggetto di diverse segnalazioni e sito tra due Comuni: il lagno è franato infatti a pochi metri dall’incrocio tra Saviano e Piazzolla di Nola. Al momento non si hanno notizie di feriti: l’auto della polizia locale era impegnata in servizi di controllo proprio per monitorare la situazione del maltempo nella zona.

A cedere è stato il muro che fa da argine. Sul posto ci sono oltre agli agenti della polizia locale, gli uomini della protezione civile e i carabinieri.

Le previsioni. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo fino alle 18 di oggi martedì 9 novembre su tutta la Campania, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) .

Il livello di allerta è Giallo. Proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, informa una nota. Saranno ancora possibili raffiche di vento nei temporali. Si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni.