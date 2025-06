Liste d’attesa da record, Ambrosio contro De Luca: racconta favole

Ambrosio (FdI): «Altro che sanità modello! De Luca oggi ha raccontato una favola»

NAPOLI – «Il discorso di De Luca agli Stati Generali della Prevenzione è stato un racconto autocelebrativo completamente scollegato dalla realtà».

Così Antonio Ambrosio, esponente campano di Fratelli d’Italia, ha replicato alle dichiarazioni odierne del governatore, smontando punto per punto l’immagine idilliaca della sanità campana.

La Campania è tra le ultime regioni per assistenza sanitaria

«Altro che eccellenza: i dati sui Livelli Essenziali di Assistenza ci dicono che siamo tra gli ultimi in Italia, ha dichiarato Ambrosio, richiamando i recenti report di Agenas e CREA Sanità. Chi oggi parla di “sanità efficiente” mente ai cittadini campani. È una presa in giro».

Liste d’attesa da record e pronto soccorso in affanno

«Ospedali al collasso, medici ridotti all’osso, pazienti costretti a spostarsi fuori regione anche solo per una risonanza o una visita urgente: altro che 92% di urgenze risolte!».

Ambrosio denuncia uno scollamento tra dati ufficiali e la quotidianità vissuta dai cittadini.

PNRR fermo e fondi sanitari sprecati

«Il presidente parla di risanamento, ma intanto la Campania ha ancora fondi PNRR inutilizzati e continua a pagare i costi del piano di rientro, senza offrire servizi degni di questo nome», accusa Ambrosio.

Dati manipolati e propaganda di regime

«Alcuni indicatori vengono piegati alla narrazione politica: si gonfiano le percentuali per far passare un messaggio positivo. Ma la realtà la conosce chi aspetta mesi una mammografia o chi trova chiusi interi reparti nei weekend».

«Fratelli d’Italia vigilerà, serve un cambio di passo»

Ambrosio ha infine promesso:

«La propaganda di oggi sarà smascherata. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per una sanità pubblica reale, trasparente e funzionante, al servizio dei cittadini e non della retorica».