Linea Circum sospesa, nuovi bus da Pomigliano e Casalnuovo

Sospensione del servizio sulla linea Circumvesuviana Napoli-Baiano: incrementato il servizio sostitutivo.

A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che ha dato seguito alle interlocuzioni avute con il Comune di Casalnuovo, accogliendo i suggerimenti giunti dalle associazioni del territorio.

A partire da martedì 16 luglio sono istituite due nuove linee: la circolare Pomigliano-Casalnuovo-Pomigliano con 14 corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi; la linea Casalnuovo-Napoli via autostrada, con otto coppie di corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Sempre Eav fa sapere che è stato modificato il percorso del servizio Nola-Roccarainola, aggiungendo la fermata a Camposano in via Siciliano, nello spazio antistante la stazione ferroviaria.

Gli orari, i percorsi ed i punti di fermata sono pubblicati sul sito www.eavsrl.it. Infine la linea sostitutiva Pomigliano-Nola-Villa Regina a partire da oggi verrà effettuata solo nelle giornate di domenica e festivi. Sulla direttrice Pomigliano-Nola, è possibile utilizzare il servizio ordinario di Eav-linea 02, con fermate a Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano.