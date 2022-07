Liberato: il mistero dell’identità è risolto (forse)

Chi è Liberato? È la domanda che in tanti si pongono dal lontano 2017, l’anno in cui è esploso il fenomeno del cantautore napoletano. I suoi pezzi hanno scalato le classifiche italiane, portando un po’ di aria fresca nel panorama musicale napoletano. A quanto pare l’identità segreta del cantante non è poi così tanto segreta. Nelle ultime ore spopolano sul web nuove possibili ipotesi. Dopo tante speculazioni e teorie, il nome che si cela dietro la maschera sarebbe quello di Gennaro Nocerino.

Si tratta di un noto producer napoletano, conosciuto nel mondo della musica elettronica. L’indizio che ha portato a questa deduzione? Liberato è inserito sul sito della SIAE come autore di un brano attribuito a Nocerino. La canzone è intitolata “Future Romance”.

Liberato: altre teorie ed ipotesi

Ma non è il primo nome che viene associato a quello del cantante incappucciato. Si è parlato all’inizio del cantautore Calcutta. Successivamente, nuove piste portavano al rapper Livio Cori e al regista Francesco Lettieri. Quest’ultimo ha girato diversi video di Liberato. Si è fatto anche il nome del poeta Emanuele Cerullo. Si tratta di un ragazzo di Napoli Nord, laureato in Lettere Moderne alla Federico II. Il giovane ha scritto due libri: “Il coraggio di essere liberi” e “Il ventre di Scampia”. Questi titoli hanno fatto pensare a Liberato per i temi che il rapper porta nelle sue canzoni: la libertà e Scampia.

C’è chi crede invece che dietro il cantante ci sia un progetto del carcere minorile di Nisida. Dopo il suo recente concerto a Procida, i fan più accaniti, che vogliono a tutti i costi scoprire il nome vero di Liberato hanno anche avanzato collegamenti con la serie televisiva targata Rai, Mare Fuori.

Che sia questa la vera identità di Liberato? Difficile dirlo. Per il momento, l’unico che conosce la verità è Liberato stesso. Inoltre, è proprio il mistero che fa parte del personaggio ad affascinare i fan. Al pubblico resta la sua musica innovativa e i suoi successi come 9 Maggio e Partenope.