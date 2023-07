Le città invisibili, LA PROTERVIA…

La protervia dei politici invade il nostro quotidiano. Essa è conseguenza e causa dell’arroganza di chi ci vive accanto: il collega di lavoro, il capufficio, l’amico che sgambetta tutti e arriva per primo, l’impiegato allo sportello. Quasi una malattia contagiosa che si autoalimenta pervadendo tutto. “Hai ragione, ma non mi freghi, decido io e tu stai zitto!”

Nell’andirivieni da avanspettacolo in cui ogni giorno ci troviamo, fatto di furberie, ruberie, pressapochismi, superficialità, la politica fa da detonatore e amplifica una dimensione alla quale siamo ormai abituati. Il medico di famiglia che ti invia altrove senza nemmeno voler sapere cos’hai, perché a quell’ora non è più in servizio; il prof. universitario che dà uno sguardo di verifica alla tesi di laurea, costata un anno di lavoro, solo tre giorni prima della discussione, tanto per nascondere che non sa nemmeno quale sia l’argomento trattato; l’ingegnere che non si fa scrupoli se deve dare un’aggiustatina all’appalto, la preside antimafia che più mafiosa non si può. Sono solo alcuni esempi di una casistica che ci immerge nel pieno di rapporti di sopraffazione, divenuti regola e che trovano corrispettivi nell’anima politica del paese.

Il presidente del Senato ha già verificato che il figlio non è colpevole di stupro, perché si fida di lui; l’insolente pervicacia della capa del governo non intende estromettere una sua ministra dal governo perché non c’è nulla di provato circa le indagini a suo carico; l’illustre ministro della cultura vota il premio Strega senza averne letto i libri, cosa c’è di male? Deve solo approfondirli; i virilissimi onorevoli maschi che affollano le sale di Montecitorio si raccontano pubblicamente le volte che vanno a letto con una donna e le contano prima che sia troppo tardi; parlare allegramente di scurrilità fa tanto dadaista; il lusso, le ricchezze della classe politica, gli abusi, il malgoverno tradotti in segni di prestigio e di ostentazione, la lotta per l’ambiente definita “fanatismo ecologista”. C’è altro?

I più gravi problemi del paese in questa maniera non trovano le strade per parlare agli italiani; gli stessi che si rendono conto dell’inflazione, dell’imbavagliamento della giustizia, dello scuotimento del sistema finanziario, delle povertà che si allargano esponenzialmente, della riduzione quotidiana degli spazi espressivi e comunicativi stentano a capire cosa succede; i pettegolezzi del Palazzo sono ben più attrattivi.

Mi sapete dire, di fronte a tanta sfacciata e impudente arroganza quali siano le reazioni più efficaci? Giusto per non farmi dare del qualunquista ne proporrei tre.

Primo. Esercitare la vigilanza della cultura. Bisognerebbe fare di tutto per insegnare come si fa ad essere attenti a ciò che succede intorno; invertire la narrazione del politico che pensa a tutto e scardinarne la tracotanza. Dimensione educativo – democratica.

Secondo. Non rassegnarsi al “siamo pochi”. Qual è l’alternativa ai pochi? Il nulla. I molti continueranno per la loro strada. Organizzarsi con tutte le forze per diffondere altri modi di vedere le cose, solidali, cooperative, miti, non violente. Fare gruppo senza stancarsi. Dimensione organizzativa.

Terzo. Assumere su di sé un po’ di protervia positiva; guardare con superbia la stupidità, snidarla dove si annida; non avere sensi di colpa nel sentirsi fuori della massa. Bisogna pagare questo scotto se si vuole un’ Italia veramente libera. Dimensione etica.

Non è tanto, lo so, ma cambierebbe il nostro modo di stare al mondo.

L’immagine: H. Bosch, particolare del Cristo portacroce, Gand.