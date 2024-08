Lavoro nero a Pomigliano, stangata per ristoratore e gestore di un bar

POMIGLIANO D’ARCO – Lotta al lavoro nero a Pomigliano d’Arco, dove nel fine settimana un ristoratore ed il gestore di un bar, sono stati denunciati e multati dalla polizia municipale in quanto nei loro locali avevano personale non dichiarato.

L’ennesimo fine settimana di controlli serrati nella movida cittadina da parte dei vigili urbani diretti dal tenente colonnello Emiliano Nacar, che hanno setacciato le strade più frequentate dai giovani, con un’operazione a largo raggio, fanno sapere dal Comune, mirata a garantire il rispetto delle norme. Durante i controlli, in un ristorante ed in un bar in via Roma sono stati colti in flagrante tre lavoratori non dichiarati: uno nel primo esercizio e due nel secondo.

I titolari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e sanzionati con un’ammenda di 2.800 euro per ciascun lavoratore non in regola. La multa deve essere saldata entro 60 giorni e i tre lavoratori dovranno essere regolarmente assunti con un contratto di lavoro della durata minima di 90 giorni.

Nel corso dei controlli, la polizia municipale ha inoltre rilevato l’occupazione di suolo pubblico non autorizzata in diversi altri esercizi pubblici, ed elevato decine di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Dall’Amministrazione comunale sottolineano che l’obiettivo dei controlli “è garantire che le leggi siano rispettate e che la sicurezza dei cittadini sia sempre una priorità”.