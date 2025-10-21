“La stazione dei Carabinieri torna in città”: l’annuncio del sindaco di Nola

Riceviamo e pubblichiamo

“Ho chiesto al Prefetto e alle forze dell’ordine di potenziare il controllo del nostro territorio ed ho ricevuto concrete rassicurazioni sulla maggiore presenza in città, con particolare attenzione al centro storico, soprattutto nei fine settimana. Più controlli, più posti di blocco, maggiore sicurezza a piedi per le zone ad alta sensibilità”: è quanto riferisce il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero che ieri ha preso parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari all’indomani della rapina ai danni di un gioielliere.

“Quello di ieri – aggiunge il primo cittadino – è stato un confronto proficuo e concreto, che ci ha permesso di affrontare con lucidità le criticità del territorio nolano, in particolare quelle legate ai luoghi della movida e alla sicurezza dei giovani nei fine settimana”.

“In più – annuncia Ruggiero – entro la fine 2025 ritornerà la stazione dei Carabinieri in città, che avrà sede al primo piano dell’edificio delle Poste di piazza Sant’Antonio Abate”.

“Parallelamente – spiega il primo cittadino – proseguiranno i lavori nella sede definitiva della Compagnia di Nola in via Amerigo Vespucci, con l’obiettivo di restituire alla città nel minor tempo possibile un comando moderno e pienamente operativo”.