La pioggia salva il Vesuvio: va avanti la bonifica

Proseguono senza particolari criticità le operazioni di bonifica all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio dopo i vasti incendi dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi, 12 agosto 2025, la situazione appare sotto controllo, grazie anche a un temporale che, intorno alle 16:30, ha interessato la zona di Terzigno, portando un po’ di pioggia e un momentaneo sollievo alle aree colpite dalle fiamme.

Secondo quanto comunicato da Giovanni Romano, impegnato nelle attività di monitoraggio, le precipitazioni odierne dovrebbero garantire un “respiro” nella gestione del fuoco, riducendo il rischio di ripartenze nell’immediato. Nonostante ciò, l’attenzione resta alta e il lavoro dei volontari continua senza sosta, focalizzandosi soprattutto sulle operazioni di bonifica piuttosto che sullo spegnimento vero e proprio, ormai in fase conclusiva.

Le squadre di intervento, composte da personale specializzato e volontari della protezione civile, stanno verificando metro per metro le zone interessate per evitare che piccoli focolai possano riattivarsi, alimentati da vento o residui di vegetazione incandescente. L’obiettivo è mettere in piena sicurezza i versanti colpiti e proteggere l’ecosistema del parco, già duramente provato.

Alle 18:30 è prevista la convocazione di un tavolo presso la Prefettura, durante il quale saranno valutate le condizioni attuali e decise eventuali ulteriori misure di intervento o prevenzione. Qualora emergano novità rilevanti o decisioni significative, seguirà un nuovo aggiornamento ufficiale.

Dopo giorni di lotta intensa contro le fiamme, l’arrivo della pioggia e il rallentamento dell’attività incendiaria lasciano intravedere un cauto ottimismo. Tuttavia, le operazioni di bonifica restano determinanti per scongiurare qualsiasi riaccensione e preservare un patrimonio naturale di valore inestimabile per il territorio campano.

AGGIORNAMENTO INCENDI – PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

A seguito del tavolo di coordinamento tenutosi in Prefettura alle ore 18.30, le immagini satellitari confermano l’assenza di alterazioni termiche e, quindi, di focolai attivi.

Sono in corso le operazioni di bonifica, che proseguiranno nei prossimi due giorni. Permane lo stato di allerta: restano sul posto alcuni mezzi dell’Esercito, mentre i mezzi pesanti saranno ritirati. Rimane in vigore l’interdizione ai principali accessi del Parco fino a domani; nel pomeriggio sarà valutata la possibilità di un parziale allentamento delle restrizioni, in particolare per via Vesuvio e via Cifelli.

Le autorità hanno espresso apprezzamento per l’impegno di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, volontari e forze dell’ordine. Al momento il quadro generale è positivo e si confida che le condizioni meteorologiche restino favorevoli per evitare ulteriori criticità.