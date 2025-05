Incontro al restauro 2025 e Premio Davide Sampaolesi

Chiesa dei Pellegrini. Giornata di studi nel ricordo di Davide Sampaolesi e mostra Working Class sulla sicurezza nei cantieri di restauro

Il Premio sarà consegnato nel corso della giornata di studi “Incontro al Restauro” organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli

Giovedì 8 maggio, nella chiesa della Santissima Trinità dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini e convalescenti, che sostiene come di consueto la manifestazione, in via Portamedina n 41 alla Pignasecca, con inizio alle ore 9,00 e chiusura alle 17,30 avrà luogo l’edizione della giornata di studi “Incontro al Restauro”, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli in collaborazione con l’Arciconfraternita dei Pellegrini. Durante la giornata di studi curata da Rosalia D’Apice e Barbara Balbi, saranno presentati gli ultimi restauri messi in campo dalla Soprintendenza di Napoli. Funzionari della Soprintendenza, restauratori e altri professionisti attivi nella progettazione e nell’esecuzione di interventi sul patrimonio culturale cittadino presenteranno alcuni tra i più significativi cantieri di restauro condotti a Napoli. Il progetto “Incontro al Restauro” curato, a partire dal 2016, dai funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, è finalizzato allo studio e alla divulgazione delle attività di restauro a Napoli ed è rivolto in particolare agli studenti universitari dei corsi di restauro, archeologia e storia dell’arte, ma anche a quanti siano interessati a seguire le attività di tutela e valorizzazione messe in atto dal Ministero della Cultura. L’iniziativa prevede una serie di eventi finalizzati alla diffusione della conoscenza ad un ampio pubblico dell’attività di recupero di beni archeologici, storico artistici e architettonici della città e alle tecniche conservative con cui tali interventi sono condotti. Nel corso della giornata di studi “Incontro al Restauro” sarà consegnato il premio “Davide Sampaolesi”, che i familiari del giovane restauratore, scomparso prematuramente il 7 ottobre del 2019, bandiscono per la migliore tesi in restauro relativa al patrimonio storico, artistico, archeologico di contesto campano discussa nell’ultimo anno. Il premio è organizzato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli nel ricordo di Davide Sampaolesi in collaborazione con la scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli coordinata dalla professoressa Giovanna Cassese e il corso di laurea in conservazione e restauro dell’Università Suor Orsola Benincasa che ha come presidente Pasquale Rossi. Nel corso della giornata di studi verrà inaugurata nella chiesetta di santa Maria di Materdomini sottostante la chiesa dei Pellegrini la mostra Working Class sulla sicurezza nei cantieri di restauro che si potrà visitare per un mese.

Questo il programma della giornata di studi Incontro al Restauro 2025 :

ore 9.30 Saluti istituzionali

Giovanni Cacace, Primicerio SS. Arciconfraternita dei Convalescenti e Pellegrini;

Rosalia D’Apice, Delegata del Capo Dipartimento Tutela; Luigi La Rocca, Ministero della Cultura

10.00-10.20 Iononimbratto: un’esperienza didattica per la cura del patrimonio

Barbara Balbi, Rosalia D’Apice, ICS Eduardo De Filippo

Prima sessione, modera Chiara Isernia, funzionaria restauratrice Sabap-na, MiC

10.25-10.45 Il restauro del rostro ellenistico di Napoli

Stefano Iavarone, Maria Vinaccia

10.50-11.10 L’impiego di processi osmotici nella risoluzione delle interferenze del degrado di diverse superfici decorate nella chiesa di santa Maria della Sapienza

Claudia Cusano, Ignazio Raucci

11.15-11.35 Il pavimento a tarsie marmoree della chiesa dei SS.Severino e Sossio: l’integrazione materica dei grandi impiantiti pavimentali

Rosalia D’Apice, Jessica Angiero

11.40-12.00 La conservazione della vita “invetriata” nel chiostro di santa Chiara

Elisa Di Crescenzo, Barbara Balbi, Elvira Boglione

12.00-12.30 pausa caffè

12.35-13.30 premio Davide Sampaolesi, presentazione video tesi finaliste, premiazione tesi vincitrice

Intervengono:

Laura Giusti, già funzionaria Sabap per il comune di Napoli;

Giovanna Cassese, Coordinatrice della Scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli;

Pasquale Rossi, Presidente del Corso di Laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa

13.30-14.30 pausa pranzo

Seconda sessione, modera Immacolata Salvatore, funzionaria storica dell’arte, Sabap-na, MiC

14.35-15.30 Il restauro capriate-cassettonato della chiesa di Gesù delle Monache a Porta S. Gennaro: Anna Migliaccio, Paola Cavaniglia

15.35-15.55 Riaffiorata dall’oblio. Il restauro della torre “perduta” di Castel Capuano: Giovanna Russo Krauss, Eugenio Loreto

16.00- 16.20 Adeguamenti al gusto e ripristini arbitrari: il restauro in somma urgenza della Cappella Palatina. Almerinda Padricelli, Alessio Cuccaro, Luigia Gambino

16.25-16.45 Riflessioni preliminari su creatività contemporanea e tutela: il caso di JR e il Duomo di Napoli. Alice Hansen, Michele Gargiulo

16.50-17.30 Presentazione e visita alla mostra Working Class: un progetto fotografico per il restauro. Interviene Paola Ricciardi, Direttrice del Museo Palazzo Reale di Napoli, con Alessandro Messina e Barbara Balbi