Incidente sulla 268, Statale in tilt

Ieri pomeriggio c’è stato uno scontro tra due auto sulla 268.

L’incidente verificatosi ieri pomeriggio sulla statale 268 all’altezza dell’uscita di Madonna dell’Arco, ha visto coinvolti due veicoli. Non si conoscono dettagli del sinistro, ma sulla strada c’è stato un rallentamento significativo per alcune ore per buona parte di tratto che collega la città di Napoli ai paesi vesuviani.

Una delle due auto è stata quasi subito portata via da un carro attrezzi, mentre l’altra è rimasta per un po’ di tempo ferma per strada. Nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno verificato la presente di un liquido sull’asfalto, probabilmente olio, che potrebbe essere stato il motivo del sinistro.