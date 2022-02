FreeSomma al sindaco: “Si apra una sede di Centro per l’Impiego a Somma Vesuviana”

Riceviamo e pubblichiamo dal Il Movimento politico FreeSomma

Il Movimento politico FreeSomma propone, con una lettera indirizzata al Sindaco Di Sarno, di presentare la candidatura per l’apertura di una sede di Centro per l’impiego a Somma Vesuviana, partecipando alla manifestazione di interesse della Regione Campania. Il bando, recentemente pubblicato dall’Ente di palazzo Santa Lucia, è rivolto ai Comuni per l’individuazione e la candidatura di locali che possano ospitare Centri per l’impiego.

“Abbiamo scritto al Sindaco chiedendo di mettere a disposizione un locale di proprietà comunale da adibire a CPI, in quanto la sede cui afferisce Somma Vesuviana è situata nel Comune di Marigliano e non servita da mezzi pubblici, difficilmente raggiungibile da gran parte della popolazione Sommese non automunita”: sottolinea Amalia Di Palma, Coordinatrice del Movimento FreeSomma.

“È quindi necessario – prosegue la coordinatrice – rispondere, in modo concreto e compiuto, ai molteplici bisogni dei cittadini fornendo servizi adeguati e facilmente accessibili”.

