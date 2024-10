Napoli, VIII Giornata nazionale della Psico-Oncologia

benessere psicologico dei pazienti garantendo a questi ultimi e alle loro

famiglie una migliore qualità della vita durante e dopo la malattia.

Alla Giornata parteciperà in remoto la Presidente Nazionale SIPO, la Dott.ssa

Angela Piattelli

la quale sottolineerà l’impegno della Società nel promuovere

il dialogo con le istituzioni, a tutti i livelli fino al Parlamento Nazionale.

Parteciperà, inoltre, il Prof. Paolo Gritti, Past president della Sipo che nel 2016

ha proposto e istituito la Giornata Nazionale. La giornata, che si svolge nella sede istituzionale del Consiglio Regionale Campano, sarà l’occasione per la presentazione del progetto di legge regionale depositato dai Consiglieri Regionali On. Massimiliano Manfredi (Vice Presidente VII Commissione (Ambiente, Energia, Protezione civile) e On. Bruna Fiola( Presidente della VI Commissione (Istruzione, Cultura, Ricerca

Scientifica, Politiche sociali) e che ha come titolo:” Disposizioni per

l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza

psicologica ai pazienti oncologici e oncoematologici”

Tra i relatori anche il Dott. Armando Cozzuto, Presidente dell’Ordine degli

Psicologi della Campania, da tempo attivo sul tema della promozione della

Psico-Oncologia, integrata a tutti i livelli, nel complesso sistema di cura del

malato oncologico.

Interverranno inoltre:

Bruno Zuccarelli

, Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli

Gabriella De Benedetta

, (Consigliere Nazionale Sipo)

Ester Livia Di Caprio

, (Consigliere Nazionale Sipo)

Luisa Russo

, Direttrice DSM Asl Na 1 Centro

Gaetano De Mattia

Direttore DSM ASL di Caserta

Rossana Calvano,

Direttrice UOCSM 24/73 e 31 ASL Na1 Centro

Tiziana Spinosa

, Direttrice DS 25 e Referente Rete Oncologica Asl Na 1 Centro

Valentina Capuozzo

, Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato,

Università di Bologna

Violetta Caserta

(Direttivo Sipo Campania)

Francesca Fiore

, Psicologa Psicoterapeuta, Psico-Oncologa, (Direttivo Sipo

Campania) Università Vanvitelli di Napoli

Lorenzo Latella

, Segretario Regionale Cittadinanza Attiva

Bruno Marra

, Coordinatore organizzativo rete oncologica ASL Caserta

Daniela Barberio,

Responsabile SSD Psicologia – Istituto Nazionale Tumori

“Fondazione Pascale”,

Paola Mattei

, Presidente Nazionale Sifop

Luigi Pulcrano

, Psicologo-psicoterapeuta, Psico-oncologo, cure domiciliari e

cure palliative ASL Na3 Sud

