Voto, scende in campo Somma Moderata: “Riformisti e liberali per costruire”

Redazione1
di Redazione1

Riceviamo e pubblichiamo

 

Il neonato movimento “Somma Moderata” nasce con un obiettivo chiaro: rimettere al centro il bene comune a Somma Vesuviana.

Crediamo sia arrivato il momento di avviare un percorso unificato con tutte le forze politiche locali, superando personalismi, divisioni e contrapposizioni sterili.

La nostra città ha bisogno di confronto serio, di dialogo autentico e di una visione condivisa.

Non servono piedistalli. Serve ascolto.

Non servono giochetti personali. Servono responsabilità e fatti concreti.

Somma Moderata si propone come movimento riformista, di mentalità liberale e laica, fondato sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e su metodi democratici.

Vogliamo costruire, non dividere. Vogliamo unire energie e competenze per dare finalmente una svolta reale alla nostra comunità.

Crediamo in una politica moderata nei toni ma determinata e chiara negli obiettivi. Una politica fatta di proposte, di efficienza amministrativa e di attenzione costante ai cittadini.

Se i cittadini ci daranno fiducia, non saremo un movimento estemporaneo, ma una presenza concreta, pronta ad assumersi responsabilità.

 

Noi ci crediamo.

Ora tocca a voi.

