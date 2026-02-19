Voto, scende in campo Somma Moderata: “Riformisti e liberali per costruire”

Riceviamo e pubblichiamo
Il neonato movimento “Somma Moderata” nasce con un obiettivo chiaro: rimettere al centro il bene comune a Somma Vesuviana.
Crediamo sia arrivato il momento di avviare un percorso unificato con tutte le forze politiche locali, superando personalismi, divisioni e contrapposizioni sterili.
La nostra città ha bisogno di confronto serio, di dialogo autentico e di una visione condivisa.
Non servono piedistalli. Serve ascolto.
Non servono giochetti personali. Servono responsabilità e fatti concreti.
Somma Moderata si propone come movimento riformista, di mentalità liberale e laica, fondato sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e su metodi democratici.
Vogliamo costruire, non dividere. Vogliamo unire energie e competenze per dare finalmente una svolta reale alla nostra comunità.
Crediamo in una politica moderata nei toni ma determinata e chiara negli obiettivi. Una politica fatta di proposte, di efficienza amministrativa e di attenzione costante ai cittadini.
Se i cittadini ci daranno fiducia, non saremo un movimento estemporaneo, ma una presenza concreta, pronta ad assumersi responsabilità.
Noi ci crediamo.
Ora tocca a voi.