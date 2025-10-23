Furti, rapine e babygang: Pomigliano si scopre insicura. Commercianti scrivono al Prefetto

In questi giorni cittadini, commercianti e imprenditori di Pomigliano d’Arco hanno inviato due lettere, una al Prefetto e l’altra al Sindaco, per chiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza.

La preoccupazione in città continua a crescere: il clima percepito è sempre più insicuro, complice la presenza di vandali e baby gang. Nelle ore serali, la situazione sembra peggiorare ulteriormente.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i furti nei negozi e negli uffici, oltre alle rapine per strada. Una delle più recenti è avvenuta il 2 ottobre nel parcheggio dell’ex stazione Vesuviana.

In entrambe le lettere si sollecita una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. In particolare, nel primo documento, un gruppo di commercianti sottolinea come il proprio settore, a differenza di qualche anno fa, sia oggi fortemente penalizzato, chiedendo un intervento concreto. Nella seconda, i cittadini lamentano l’aumento dei furti, soprattutto nel fine settimana.

La Prefettura ha già risposto alle segnalazioni, comunicando di aver preso in esame le richieste e di aver affrontato il tema durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, avviando le procedure necessarie per la definizione delle azioni conseguenti.