Fucile e droga in casa, un arresto a Nola

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Nola: un soggetto nasconde in casa un fucile e la droga.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola hanno controllato l’abitazione di un soggetto a Nola dove hanno rinvenuto un fucile a canne mozze cal. 12 con matricola abrasa, 15 cartucce dello stesso calibro, una busta e 9 involucri contenenti hashish del peso complessivo di circa 120 grammi, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 28enne nolano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.