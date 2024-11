Somma Vesuviana, Nocerino: “Sindaco sempre più ostaggio di chi cerca poltrone. Granato e Forza Italia si sono assunti responsabilità istituzionale”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

“L’ultimo consiglio comunale a Somma Vesuviana ci ha consegnato alcune certezze e una speranza”. Così Giuseppe Nocerino, capogruppo di Siamo Sommesi e consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, commenta il consiglio comunale nel corso del quale è stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Somma Vesuviana.

Nocerino elenca: “Prima certezza: il sindaco è sempre più ostaggio del Pd e di altri gruppetti pseudopolitici che, come lui del resto, sono attaccati alla poltrona e non pensano al presente e al futuro di Somma Vesuviana. Vanno avanti per inerzia e senza programmazione, navigano a vista e a loro va bene così. Nel frattempo la città muore. Altra certezza, però, è il fatto che vi sono undici consiglieri comunale che, ostinatamente, continueranno a fare opposizione, a denunciare e a segnalare le vergogne di questo esecutivo. Noi siamo tra questi: mi riferisco al gruppo Siamo Sommesi, che rivendica coerenza e dignità, caratteristiche appartengono a pochi in questo momento politico. La mozione di sfiducia ha compattato chi si oppone, non certo chi governa”.

Giuseppe Nocerino, poi, fa una considerazione sul nuovo presidente del consiglio comunale: “La speranza si chiama Antonio Granato, nuovo presidente del consiglio comunale in quota Forza Italia. Noi lo abbiamo votato e gli auguriamo buon lavoro. Forza Italia si è assunta la responsabilità di una guida istituzionale e noi speriamo che questo cambi il corso delle cose, almeno dal punto di vista dell’andamento democratico dell’amministrazione”.