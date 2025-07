Esplosione a Torre del Greco, crolla parte di un palazzo

A Torre del Greco è esplosa una bombola di gas in una abitazione ed è crollata parte del palazzo, si scava tra le macerie

Nella tarda mattinata si è verificata un’esplosione, con ogni probabilità ricollegata ad una fuga di gas, nella zona di Largo Benigno, Torre del Greco.

L’esplosione, avvenuta all’interno di un appartamento, al civico 8, ha causato il crollo parziale dell’edificio.

Due feriti sono stati estratti dalle macerie. In particolare, è stato ritrovato un uomo di 64 anni (residente in un immobile singolo a ridosso di un immobile più grande) vivo ma feriti ed è stata trasportato d’urgenza in ospedale.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torre del Greco e non risulta in pericolo di vita.

È stata ritrovata anche una donna disabile che ha riportato ferite leggere. Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire alle cause dell’esplosione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente personale del 118, i vigili del fuoco, forze dell’ordine e polizia municipale per eventuale assistenza.

Nella zona è arrivato anche il sindaco Luigi Mennella e per controllare se c’è necessità di prestare assistenza alle eventuali famiglie che potrebbero essere evacuate, sul posto sono arrivati anche l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e il personale dell’ufficio.

Si procede a verifica statica del palazzo e si è in continua ricerca di altri possibili feriti; grande agitazione sul posto, in particolar modo per le condizioni di bambini e persone con disabilità.

(Frame tratto da video Metropolis)