Esplosione a Somma per fuga di gas, mansarda distrutta

Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo a Somma Vesuviana, dove, poco prima della mezzanotte, un potente boato ha sconvolto la quiete di via Tacito, una strada secondaria situata nei pressi di via Pomintella. Un’esplosione, molto probabilmente causata da una perdita di gas, ha devastato un’abitazione al piano più alto di un edificio residenziale, provocando il ferimento di una donna.

La vittima si trovava in casa insieme ad altre due persone quando è avvenuto lo scoppio. I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento immediato della donna in ospedale per accertamenti e trattamenti più approfonditi. Le sue condizioni non sono ancora note.

Intanto, l’area è stata messa in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere eventuali focolai e verificare la stabilità della struttura. La mansarda, situata all’ultimo piano dell’edificio, è stata completamente distrutta dalla deflagrazione: calcinacci e vetri sono stati scaraventati a metri di distanza, rendendo inaccessibile l’intera zona colpita.

I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti per avviare le indagini e chiarire le cause esatte dell’incidente. Al momento, non si esclude l’ipotesi di un guasto all’impianto domestico, ma saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici per confermare la dinamica dei fatti.

Il quartiere è sotto shock, mentre si attende di capire se altre abitazioni abbiano riportato danni o se vi siano ulteriori rischi.