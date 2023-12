E il Palazzo Medici torna al centro della storia sociale e culturale di Ottaviano

Con la manifestazione del 29 dicembre l’Associazione culturale “Vesuvio Adventures”, sostenuta dall’ Amministrazione Comunale, trasforma in percorso espositivo permanente, ospitato nelle sale del Palazzo Medici, l’insieme dei documenti già presentati al pubblico nei giorni dei “Mercatini”.

Forse è vero: il monumento desiderato lo stiamo ritrovando. E speriamo che sia la volta buona. Ottaviano sperò che, diventato sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il Palazzo meritasse l’attenzione delle istituzioni metropolitane e regionali e le convincesse a sistemare la preziosa rete di sentieri che “segnano” i “tuori” della Montagna fino al cratere e raccontano le commoventi storie degli “umili” – donne e uomini – che, ancora negli anni ’60 del ‘900, ogni giorno scendevano a valle con le fascine di legna da ardere e con canestri colmi di castagne e di “cerase d’o Monte”. Ma le speranze vennero deluse. E non do la colpa all’ Ente. Do la colpa a noi tutti. I soci di “Vesuvio Adventures” sanno che bisogna prima di tutto fare in modo che gli Ottavianesi tutti, e in particolare i ragazzi delle scuole, conoscano la storia della famiglia Medici: e non solo le imprese dei principi, ma anche il contributo significativo che alcuni di essi hanno dato, fino all’ultimo, fino al 1890, allo sviluppo dell’economia della nostra città e al ruolo di certi mestieri che portavano soldi a tutti gli strati sociali. Grazie ai Medici, per esempio, le tessitrici ottajanesi erano famose in tutto il Vesuviano e nel 1890 Maria Felicita Eleonora Gallone, moglie dell’ultimo Medici, fece esporre, nei giardini davanti al Palazzo, le tele a grana grossa e a grana fine prodotte sui telai delle donne di Ottajano. Per non parlare del vino e dell’olio: le innovazioni introdotte a metà del sec.XIX da Giuseppe IV nella produzione dell’olio e del vino nella sua “campagna del Terzigno” meritarono l’applauso dell’Istituto di Incoraggiamento e l’attenzione di tutti gli altri produttori. Grazie ai Medici già nel ‘700 la società ottajanese presenta una struttura complessa e articolata: per esempio nel quartiere “a Piedi alla Terra”, intorno alle molte case dei Mazza, uomini di legge, notai e amministratori, abitano il “bottegaro” Nicola Crispo, che ha un figlio “bracciale” e uno “che attende alla scuola”; il “fabricatore” Scipione Ranieri che ha un figlio sacerdote; il “mastro d’ascia” Francesco Cianci, con 4 figli: uno è suo aiutante, uno è “sartore”, due sono sacerdoti; il barbiere Carmine Finelli che possiede sei moggia di terra a Recupe. Un sistema così articolato ha influito in misura significativa sullo sviluppo sociale e sul “carattere” della nostra comunità. Lo proporrò come tema per un progetto.