Droga nel vano ascensore a Cercola, fermata responsabile del nascondiglio

Cercola. Droga nel vano ascensore. Carabinieri arrestano una 43enne

A Cercola, questa notte, i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio Immacolata Coppola, 43eenne nel posto già nota alle forze dell’ordine.

I militari hanno deciso di perquisire l’abitazione della donna e lì hanno appurato che la 43enne avesse creato un’intercapedine interna creata all’interno del vano ascensore del proprio condominio.

Nel nascondiglio, che poteva essere aperto solo da una chiave trovata in possesso della donna, i militari hanno rinvenuto sequestrato 600 grammi di hashish.

Nell’abitazione, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello verosimilmente utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 235 euro ritenuti provento del reato. L’arrestata è in attesa di giudizio