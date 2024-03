Somma Vesuviana, strisce blu: si accende il dibattito in Consiglio Comunale

Somma Vesuviana, in Consiglio Comunale scambio di accuse tra la nuova maggioranza e l’opposizione sul servizio di sosta a pagamento.

Quello di ieri è stato un Consiglio Comunale che già si preannunciava particolarmente infuocato. I punti all’ordine del giorno e la questione sollevata dai consiglieri Piscitelli, Nocerino e Sommese della parzialità del Presidente del Consiglio nella scelta della successione delle problematiche da discutere nella seduta (poi rivista dallo stesso Presidente) hanno fatto da cornice ad un quadro di animato confronto tra maggioranza e opposizione, quest’ultima pronta a bersagliare su tutti i fronti l’amministrazione “Di Sarno bis”.

Le strisce blu

Sicuramente, il momento più concitato del dibattito è stato quello in cui il Consigliere Nocerino di “Siamo Sommesi” ha presentato un’interrogazione con dibattito rivolta all’ex Assessore ai trasporti Mauro Polliere (attualmente Vicesindaco) su alcuni punti del contratto con la ditta che ha vinto la gara d’appalto per il servizio della sosta a pagamento nel Comune di Somma. Nocerino ha contestato all’Amministrazione la mancata attivazione del servizio di sosta a pagamento nel mese di novembre, come stabilito dal contratto con la ditta vincitrice della gara d’appalto. Questo ha generato una mancanza di incassi per il comune nei mesi successivi alla data prevista di avvio del servizio, partito solo lo scorso febbraio. Inoltre, Nocerino ha sottolineato come, dal bando di gara, sia stato improvvisamente escluso il parcheggio multipiano di Via Dietro le Torri, a causa una presunta inagibilità parziale di quest’ultimo che, secondo il Capogruppo di Siamo Sommesi, non sarebbe veritiera.

La risposta dell’Assessore Raia

Sull’argomento è intervenuta l’Assessore Rossana Raia, la quale ha evidenziato come la paternità delle modalità di svolgimento del servizio delle strisce blu sia della precedente maggioranza, formata da alcuni membri dell’attuale opposizione. L’Assessore ha poi giustificato la mancata attivazione del servizio a novembre per le ingenti piogge e l’asfalto bagnato che non avrebbero consentito la realizzazione delle strisce. Un’affermazione, quella dell’Assessore che ha scatenato l’ironia dell’opposizione e un successivo attacco da parte di Sommese e Piscitelli, il quale ha anche polemizzato per l’uscita dell’Assessore dalla Sala consiliare subito dopo il suo discorso.

L’intervento del Sindaco

Questo ha spinto il Sindaco Di Sarno ad invitare i consiglieri al rispetto dell’operato della maggioranza. Inoltre, il Sindaco ha accolto la petizione popolare per la riduzione del costo e dell’orario della sosta a pagamento nelle strisce blu, ma ha anche riferito di dover tener conto che i firmatari sono solo una parte della comunità cittadina. In ogni caso, al momento non c’è nessun accordo in merito ad una rimodulazione del sistema.