Dispersi nella frana, madre ritrovata dopo 6 giorni

E’ stato ritrovato il corpo della donna dispersa in seguito alla frana che si è verificata a San Felice a Cancello. La donna era scomparsa il 27 agosto scorso insieme con il figlio che non è stato ancora trovato.

È stato ritrovato al centro del laghetto dell’ex cava Giglio il corpo della 74enne Agnese Milanese, la donna dispersa a San Felice a Cancello (Caserta) in seguito alla frana avvenuta martedì 27 agosto, che ha provocato un fiume di fango e detriti che ha invaso la frazione collinare di Talanico. Con la 74enne disperso anche il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Madre e figlio, il 27 agosto scorso, erano andati a raccogliere le noci nel loro terreno alle pendici della collina che sovrasta la frazione, quando furono sorpresi dal violento nubifragio che ha provocato la colata di fango; Agnese e il figlio tentarono di sfuggire alla furia delle acque a bordo del loro Apecar, ma non riuscirono ad arrivare a casa, perché furono travolti dalla frana.

In questi giorni I vigili del fuoco di Caserta hanno concentrato le loro ricerche proprio nell’invaso dell’ex cava Giglio, posto a valle della frazione di Talanico, ultimo specchio d’acqua possibile dove il corpo, trascinato dalle acque, poteva essere finito. Il corpo è riaffiorato in superficie dal fondo del lago dell’ex cava dopo le numerose attività svolte dai vigili del fuoco con gommoni, sommozzatori e altri apparecchi.