Diplomi facili, controlli a raffica nelle scuole private del Vesuviano

In Campania è ancora allarme scuole: altre 26 istituzioni controllate dal Ministero dell’Istruzione, alcune anche nel Vesuviano.

Dopo la lunga lista di scuole che erano state sottoposte ad attenti controlli da parte del Ministero, per poi essere segnalate in quanto il livello di istruzione era considerato al di sotto della media nazionale, ora tocca ad altri 26 istituti. Come scrive La Repubblica, infatti, è stato negato lo status di paritarie per diversi motivi: ad alcune scuole superiori viene imputato il nomignolo di “diplomifici” ovvero fare della scuola un vero e proprio business concedendo diplomi di maturità facili nonostante il livello sia molto basso. A sostenerlo è il direttore scolastico regionale, Ettore Acerra, che ha firmato un provvedimento dopo mesi di controlli da parte di centinaia di ispettori.

Tra questi istituti compare anche il comune di San Giuseppe Vesuviano per i tre indirizzi di istituto tecnico Oriana Fallaci che a conti fatti pare abbiano infranto molte delle regole del sistema scolastico, come ad esempio diplomi facili, iscritti fantasma, formazione di classi con un numero superiori a quello reale.

Le zone vesuviane vengono dunque nuovamente poste in cima per la scarsa trasparenza anche nel settore dell’istruzione. Oltre al comune di San Giuseppe, infatti, anche alcune scuole di Ottaviano e Cercola sono state pesantemente ammonite per le stesse motivazioni, rispettivamente il Liceo linguistico, scientifico, sportivo e l’istituto tecnico Alda Merini e l’istituto tecnico Giotto.

Non resta dunque che attendere di vedere un reale cambiamento laddove l’istruzione dovrebbe essere una delle prime fonti di comunicazione e crescita sociale e culturale degli studenti che invece, a quanto pare, imparano solo a cercare la strada più facile per il raggiungimento di un obiettivo.