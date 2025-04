Dea Bendata bacia Somma Vesuviana con una super vincita. Sorride pure Nola

La dea bendata fa tappa a Somma Vesuviana. Sabato 5 aprile, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un ambo vincente in via Marigliano, portandosi a casa la bella cifra di 12.500 euro. Lo riporta Agipronews, che segnala la vincita come una delle più importanti registrate in Campania nell’ultimo concorso del Lotto.

La regione, infatti, ha raccolto in totale ben 53.516 euro nelle ultime due estrazioni – quella di venerdì 4 e sabato 5 aprile – grazie a una serie di colpi messi a segno tra Caserta e Napoli. Tra questi spicca anche la vincita di Aversa, dove un giocatore ha portato a casa 16.500 euro con un ambo in via Libertà. A Nola, invece, sono stati vinti 14.250 euro grazie a tre ambi e un terno in via Giordano Bruno, mentre a Napoli città – in via Provinciale Bottighelle – sono stati incassati 10.516 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Somma Vesuviana, con i suoi 12.500 euro, si conferma dunque uno dei centri fortunati del weekend, in un contesto che ha visto l’ultimo concorso del Lotto distribuire premi per un totale di 5 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a oltre 373 milioni.

Una cifra che dimostra quanto la passione per il Lotto sia ancora forte, soprattutto in Campania, dove sogni e numeri vincenti si incrociano spesso. E a Somma Vesuviana, in via Marigliano, la fortuna ha trovato ancora una volta la sua strada.