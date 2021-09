Da domani Somma Vesuviana avrà il trasporto urbano.

Salvatore Di Sarno (sindaco) : “Il futuro è nel trasporto pubblico, nel turismo lento e nella qualità dei servizi. Un grande lavoro in piena sinergia con la Commissione trasporti ed EAV. A Settembre la Linea A, poi in rete tutte le periferie con le linee B ed E”.

“Da domani Somma Vesuviana riavrà il servizio di trasporto urbano. Iniziamo dalla riattivazione della linea A a partire dalle ore 7 e 15. La Circolare A interesserà un tratto periferico ma di un’importanza notevole per la città perché collegherà ad esempio la il centro con il cimitero, con la Clinica di Santa Maria del Pozzo e con l’Area Archeologica di Villa Augustea e soprattutto il Liceo Scientifico e l’Itis, dunque anche le scuole.

L’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Trasporti ha dato il via a questo percorso portato a termine grazie anche alla risposta immediata del Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio. Il risultato è figlio di questa piena sinergia tra le parti. Cercheremo di riattivare anche linee B e E, in modo da completare la rete di trasporto urbano. Ringrazio l’Assessore ai Servizi del Cittadino, Salvatore Esposito e la Commissione Trasporti formata dal Presidente Vincenzo Neri, dai consiglieri comunali Ciro De Simone, Saverio Lo Sapio e Salvatore Granato che ringrazio per il forte interessamento”.

Il Capolinea sarà in Via Marigliano nei pressi del distributore di benzina. Ecco le fermate: Via Somma – Marigliano (altezza passaggio a livello), Via Macedonia (tabaccaio), Via Circumvallazione 95, Circumvallazione 57, Via Circumvallazione 41, Via Circumvallazione 9, Via Pomintella (altezza distributore), Via Spirito Santo (Scuola Elementare), Via Mercato Vecchio (Stazione Villa Augustea), Via Mercato Vecchio (incrocio Cimitero), Masseria Starza Regina, Via Rosanea (altezza supermercato), Via Pomigliano (altezza supermercato), Via Pomigliano (altezza Clinica), Traversa Duca di Salza (altezza incrocio via del Cenacolo), Via San Sossio (altezza Chiesa) , via San Sossio (Liceo Scientifico).