Acerra. Di notte in strada prende a calci segnaletica stradale e impreca ad alta voce. Succede a corso Italia ad Acerra.

“Ad Acerra il nuovo ‘divertimento’ è prendere a calci la segnaletica stradale. Ci è giunto un video di un soggetto che ha ripetutamente calciato dei segnali stradali, per poi imprecare e urlare, non curandosi minimamente dell’orario tardo e del disturbo che stava provocando. Calci ripetuti contro la segnaletica stradale manifestano poco rispetto e mancanza assoluta di controllo. Pertanto, è bene che le strade siano molto più presidiate di notte, in centro quanto in periferia e in provincia. E’ un provvedimento che darebbe ai cittadini perbene una maggiore tranquillità. Viviamo un tempo in cui le città si presentano profondamente insicure, crescono gli episodi di violenza, giovani allo sbando e i week end che il più delle volte sono bollettini di guerra”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Rosario Visone, esponente de il Sole che ride.

