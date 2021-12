Covid a Ottaviano, in dad due plessi della primaria per tutta la settimana

Contagi a quota 91, il monito del sindaco

Con 91 positivi, anche Ottaviano come il resto della Campania e dell’Italia fa i conti con l’emergenza covid e con un aumento considerevole dei contagi, al punto che il sindaco lancia l’allarme: “Vacciniamoci, usiamo le mascherine in modo rigoroso e stiamo attenti all’igiene e al distanziamento, altrimenti tra qualche giorno ci ritroveremo di nuovo chiusi in casa”. Intanto, da oggi fino al 17 è stata sospesa la didattica in presenza per i plessi D’Aosta e Trappitella della scuola primaria. Qui, infatti, persiste il numero più alto di alunni e personale positivi: tra i 15 e i 20. Tutte le classi, dunque, andranno in dad per l’intera settimana, anche per effettuare una sanificazione approfondita degli Istituti coinvolti. Ai plessi Regina Margherita e Trappitella (scuola dell’Infanzia), così come negli altri istituti comprensivi del territorio, dove il contagio appare comunque sotto controllo, le lezioni proseguiranno regolarmente.