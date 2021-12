Dramma a Boscoreale: cade in una buca con la bici e muore

BOSCOREALE. Tragedia a Boscoreale dove nella mattinata di oggi un ciclista di 70 anni è morto a causa del pessimo fondo dell’arteria. L’uomo è finito con la sua bici in una buca piena d’acqua cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa; per l’anziano purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto dopo il trasporto all’ospedale di Sarno.

L’amministrazione comunale ha voluto così testimoniare il proprio cordoglio dopo la tragedia: “A seguito dell’incidente avvenuto stamattina in via Marra, in un tratto di strada interessato da un cantiere, dove ha perso la vita un ciclista settantenne, l’amministrazione comunale, in attesa che magistratura e forze dell’ordine stabiliscano l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, esprime profondo cordoglio alla famiglia.”