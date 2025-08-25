Coppia di Volla si schianta al ritorno dal mare: nell’impatto muore centauro 29enne

Schianto sulla Pontina, coppia di Volla gravemente ferita: muore giovane motociclista

Una tranquilla giornata di viaggio si è trasformata in tragedia per due coniugi di Volla, rimasti gravemente feriti in un drammatico incidente sulla via Pontina. L’uomo, 76 anni, e la moglie di 71 viaggiavano a bordo della loro Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, si sono scontrati con una moto Yamaha condotta dal 29enne Biagio Carroccia.

Secondo i primi accertamenti, la moto avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre la Panda stava svoltando a sinistra per imboccare una strada laterale. L’urto è stato devastante: la motocicletta ha preso fuoco, mentre il giovane centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per lui, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

I due anziani, originari della città metropolitana di Napoli, hanno riportato traumi importanti e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Fiorini” di Terracina. Dopo le prime cure, sono stati ricoverati con una prognosi di trenta giorni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La Tenenza dei Carabinieri di Fondi ha avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Foto di repertorio