Comune di Striano, doppio appuntamento per promuovere sport, salute e legalità

Striano si prepara a ospitare due importanti eventi che mettono al centro il benessere dei cittadini e il contrasto alla corruzione.

Giovedì 20 marzo, ore 19:00 – “Sport, Prevenzione & Benessere”

Presso l’Aula Consiliare “C. A. Dalla Chiesa” si terrà un incontro dedicato al ruolo dello sport nella prevenzione e nella promozione della salute. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Giulio Gerli, dell’assessore ai lavori pubblici, patrimonio e sport Luigi Gatti, e della consigliera delegata alle iniziative per la salute Nunzia Caldarelli. Relatore della serata sarà il dott. Francesco Zanfardino, esperto di sport e benessere.

A seguire, sarà presentata la gara podistica Memorial Vincenzo Adamo (in programma domenica 23), con interventi di esperti del settore come Enrico Di Prisco (Opes APS), Ettore Salvatore Forte (Opes Italia), Alfonso Di Prisco (Opes Campania) e rappresentanti locali dell’atletica. La serata sarà animata dalla presenza del comico Mino Abbacuccio, noto volto di Made in Sud.

Venerdì 21 marzo, ore 18:30 – “Il Virus della Corruzione”

Il giorno successivo, sempre presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà la presentazione del libro “Il Virus della Corruzione” di Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, un’opera che analizza il fenomeno della corruzione e i suoi effetti sulla società. L’incontro, promosso in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione di Striano, vedrà gli interventi del sindaco Giulio Gerli e della vicesindaca con delega alla cultura Olimpia Ferrara.