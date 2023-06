“Co – Scienza”, la mostra di Michelangelo Della Morte. Apertura con Gianni Molaro e Antonella Prisco

Si intitola “Co – Scienza” la mostra di Michelangelo Della Morte che verrà inaugurata il 17 giugno, alle 18, presso i locali de “A’ mbasciata”, in via Benedetto Croce, 19 a Napoli. Organizzata e curata da Ferdinando Sorrentino, promotore d’arte e presidente dell’associazione “Non me ne vado”, alla kermesse di apertura parteciperanno lo stilista Gianni Molaro e l’attrice Antonella Prisco, volto di “Un posto al sole”.

Nato a Napoli e laureato all’Accademia di Belle Arti della stessa città, ispirato dalla pittura rinascimentale e barocca ed orientato verso una ricerca pittorica “da bottega”, Michelangelo Della Morte propone nella sua mostra quadri che prendono le mosse dai luoghi più profondi dell’essere umano, dove la sua natura è ontologicamente cosciente e creativa. Il filo che lega i dipinti di “Co – Scienza” sono le interpretazioni per immagini di contenuti coscienziali presenti in ogni essere umano, con la luce che ne delinea la grammatica, modella le forme e irradia le superfici e crea le sue ombre. Emerge, inoltre, l’urgenza di riappropriarsi di una tradizione pittorica antichissima ormai perduta, per ricordare all’uomo moderno che solo per mezzo delle virtù conosciamo periodi antichi come emblema di bellezze mai più ripetibili.

Del resto, il percorso di Michelangelo Della Morte propone il costante bisogno di una ricerca simbolica, sia per fattori contenutistici che estetici, uniti da un linguaggio contemporaneo. Protagonista è la figura umana come rivelazione metaforica della condizione umana, in una dialettica continua tra mente e corpo, anima e spirito, spazio e tempo, maschile e femminile.

La mostra resterà aperta fino al primo luglio, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19.30