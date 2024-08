Riceviamo e pubblichiamo:

Ciro Castaldo e le Edizioni Melagrana celebrano il 38 luglio nel migliore dei modi

con la pubblicazione del libro “Fango. Gli Squallor a tutto tondo”. Presentazione

ufficiale l’11 ottobre al centro storico di Napoli presso il T.I.N.

Esce il libro Fango: l’omaggio di Ciro Castaldo al mondo dissacrante

degli Squallor, tra musica e opere d’arte

Gli Squallor non sono solo un gruppo musicale, nato per caso all’alba degli anni

Settanta dall’incontro di Giancarlo Bigazzi, Alfredo Cerruti, Elio Gariboldi (che lo

abbandonerà poco dopo), Daniele Pace e Totò Savio ma un’esperienza intensa che

nell’arco di un quarto di secolo ha sfidato e sbeffeggiato il sistema discografico,

infrangendo e irridendo gli schemi musicali e culturali. A loro è dedicato “Fango. Gli

Squallor a tutto tondo”, libro di Ciro Castaldo, realizzato in sinergia con Salvatore

Scuotto (alias Morale-S) e le sue opere, in un viaggio-tributo senza freni inibitori.

“Fango” è un libro irriverente che pone l’attenzione sullo straordinario percorso degli

Squallor; lo fa attraverso testimonianze, retrospettive, foto, memorabilia, interviste in

esclusiva ai parenti dei componenti del gruppo (Gianna e Giovanni Bigazzi, Attilio

Pace, Jacqueline Savio) e a coloro che li hanno vissuti da vicino, da Renzo Arbore a

Mimmo Cavallo, passando per Ciro Ippolito, Il Giardino dei Semplici e Giorgio

Verdelli. All’interno del libro è presente una dettagliata galleria fotografica a colori

che racconta la mostra di sculture dedicata agli Squallor come fenomeno non solo

musicale, ma anche culturale, oltre alle impattanti copertine dei 33 giri del geniale

fotografo e art director Luciano Tallarini.

Il libro, dunque, si propone come una ricerca intensa e meticolosa, sulle orme di ciò

che gli Squallor hanno rappresentato per tantissime generazioni. I testi dissacranti e

scomodi, hanno appassionato non solo la generazione che li ha vissuti in prima

persona, ma anche quelle successive, che almeno una volta hanno ascoltato Curnutone,

‘O tiempo se ne va, Gennarino primo e le tante altre. “Fango”, quindi, intende andare

alla ricerca di quello che è stato il fenomeno Squallor, comprenderne la portata

emotiva e la sua capacità di diffusione, interclassista e intergenerazionale.

“Fango. Gli Squallor a tutto tondo” viene annunciato oggi, 7 agosto alias 38 luglio,

come dedica che le Edizioni Melagrana e l’autore Ciro Castaldo fanno allo storico

primo 45 giri del gruppo datato 1971. La presentazione ufficiale avrà luogo venerdì

11 ottobre, alle 18.00, presso il T.I.N. (Teatro Instabile Napoli), contestualmente

al vernissage della mostra delle opere di Salvatore Scuotto, alla performance

musicale di Salvio Vassallo, a quella teatrale di Gianni Sallustro e ai contributi

dell’Accedemia di Belle Arti di Napoli. Nel frattempo il 25 settembre, la casa

editrice aprirà la possibilità di pre-ordinare il libro dal sito www.edizionimelagrana.it.

A coloro che faranno il pre-order, il libro arriverà subito dopo la mostra di Napoli.