Somma, prima riunione del Coordinamento per il referendum sull’autonomia differenziata

Somma Vesuviana.

Si è tenuta in data 31/07 la prima riunione di coordinamento delle forze politiche ,associative e singoli cittadini del territorio di Somma Vesuviana in preparazione per il referendum sull’autonomia differenziata.

Il grande risultato della raccolta firme che in pochi giorni ha superato il limite minimo per il deposito del referendum ,non è che la prima parte di un percorso che ci vede tutti chiamati in causa per la difesa dell’integrità e dell’unità nazionale.

E’ necessaria la massima unità d’intenti tra le realtà del territorio e la capacità di mettere da parte, su questo argomento, tutte le legittime divisioni e visioni differenti sul futuro amministrativo del territorio, che non sono altro che il sale di una democrazia, che questa riforma rischia di minare dalle fondamenta.

Il comitato condividerà e informerà la cittadinanza su tutte le iniziative messe in campo per la raccolta firme, che proseguirà comunque fino a settembre e si riunirà nella prima settimana di settembre al fine di organizzare manifestazioni ed incontri , volti ad informare e coinvolgere la cittadinanza , sull’importanza storica del quesito referendario.

Al momento hanno aderito al coordinamento:

Anpi , Arci , Legambiente, Cgil , Somma libera e forte, Pd, Psi, Per SOMMA, M5s, Verdi , Italia Viva , Città Cambia, GD, Il consigliere comunale Salvatore Rianna, Il consigliere Regionale Carmine Mocerino.

La volontà di tutte le componenti del coordinamento è garantire la massima partecipazione e registrare nei prossimi giorni quante più altre adesioni, in nome di una battaglia che dovrà vederci tutti uniti come uomini e donne del sud.

NO ALLA SECESSIONE DEI RICCHI- NO ALLA LEGGE SPACCA ITALIA