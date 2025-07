Pendolari vesuviani inviano proposte a EAV: “Insieme per un servizio migliore”

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato stampa pendolari vesuviani

INVIO SPUNTI PER PROGRAMMA CONDIVISO

I “comitati pendolari vesuviani”, in solido tra loro, ben coscienti della carenza di materiale rotabile sulle linee vesuviane e dello stato obsoleto dell’infrastruttura, al fine di contribuire al miglioramentodell’offerta di servizio, in data odierna hanno inviato una lettera al presidente De Gregorio con degli spunti per una nuova programmazione delle corse a partire dal 15 settembre.

L’obiettivo dei Comitati è riuscire ad ottenere un programma di esercizio condiviso che risponda, quanto più possibile, alle esigenze dei pendolari e che si avvicini al numero di 267 corse giornaliere – minimo raggiunto negli anni di crisi 2012/2013 con un numero di ETR in esercizio inferiore a 40-

Da report aziendali e dichiarazioni ufficiali di Eav, apprendiamo che attualmente sulle linee vesuviane sono in servizio 45 ETR e quindi, riteniamo che la nostra proposta possa essere un ottimo punto di partenza, per sviluppare un programma di esercizio condiviso.

I comitati pendolari:

Enzo Ciniglio gruppo facebook noaltagliodeitrenidellacircumvesuviana

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA – EAV

Avv. Marcello Fabbrocini comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Salvatore Alaia comitato civico E(A)Vitiamolo