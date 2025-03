Un altro dramma sul lavoro si è consumato in Campania e a piangere sono le comunità di Cercola e Volla oltre a Casalnuovo, dove è avvenuta la tragedia. Un operaio di 60 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una copertura mentre stava eseguendo interventi di manutenzione.

L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri in un condominio situato in via Puccini, a Casalnuovo. La vittima, Tommaso Altobelli, residente a Cercola e originario di Volla, stava effettuando lavori idraulici su richiesta dei condomini. Purtroppo, la caduta da un’altezza di circa sei metri è stata fatale e i soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale per svolgere le indagini necessarie e chiarire la dinamica dell’incidente.

Tommaso Altobelli era una figura molto conosciuta e rispettata dalla comunità. Amato da amici e colleghi, era noto per il suo spirito generoso e la sua capacità di strappare un sorriso a chiunque. La sua passione per il teatro lo aveva portato a far parte della compagnia teatrale CetcolArte. “Recitare mi fa stare bene e mi piace donare un sorriso agli altri”, diceva spesso. Oggi, invece, la sua improvvisa scomparsa lascia spazio solo a dolore e rabbia.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta del quarto decesso in pochi giorni nella regione, che si aggiunge a una lunga lista di vittime. Il 25 marzo, tre lavoratori hanno perso la vita in un solo giorno: Nicola Sicignano, 50 anni, è stato risucchiato da un nastro trasportatore in un impianto di smaltimento rifiuti; Umberto Rosito, 38 anni, è stato investito da un camion mentre svolgeva la manutenzione stradale; Daniel Tafa, appena 22 anni, è stato colpito da una scheggia incandescente.

Queste morti non possono essere ridotte a semplici incidenti. Sono il risultato di un sistema che spesso non garantisce ai lavoratori le condizioni di sicurezza necessarie. Troppe persone muoiono mentre svolgono mestieri essenziali ma rischiosi, spesso per salari insufficienti e in ambienti poco tutelati. È urgente un intervento concreto per assicurare protezione e dignità a chi, ogni giorno, lavora per il bene della collettività.

©Riproduzione riservata

Ho riscritto l’articolo mantenendo il significato, ma con parole diverse. Fammi sapere se vuoi ulteriori modifiche.