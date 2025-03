Infiltrazioni del clan, sciolto il Comune di Poggiomarino

Il Consiglio dei Ministri, su impulso del Governo Meloni, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Poggiomarino a causa di infiltrazioni camorristiche. La gestione dell’ente sarà affidata per i prossimi 18-24 mesi a una commissione straordinaria nominata dalla Prefettura, con l’obiettivo di ripristinare legalità e trasparenza nell’amministrazione locale.

Sulla vicenda è intervenuto Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD Napoli, sottolineando la gravità della situazione: “Al di là delle singole vicende giudiziarie, non si può ignorare il pesante risvolto politico di questa decisione. L’amministrazione Falanga, in pochi anni, ha condotto Poggiomarino al commissariamento, trascinando la città in una crisi istituzionale senza precedenti. Ancora una volta, il nostro territorio finisce sotto i riflettori nazionali per motivi negativi.”

Annunziata ha poi ribadito la necessità di una svolta per la città: “La camorra è riuscita a infiltrarsi nell’ente comunale, compromettendo la fiducia dei cittadini e il prestigio delle istituzioni. Lo scioglimento deciso dal Governo di centrodestra conferma la gravità della situazione. Ora Poggiomarino deve guardare avanti e avviare un percorso di risanamento basato su legalità, trasparenza e buona amministrazione.”