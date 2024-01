Casa del Popolo bell hooks, verso il festival del libro: si parte con “L’ingenua allegria”.

Riceviamo e pubblichiamo.

Volla – A partire da questo mese, presenteremo un libro al mese fino a maggio, in preparazione e attesa del festival del libro che terremo in estate. Siamo molto felici e onorati di avere come prima presentazione di questo cammino il testo di Agostino Nino Ragosta, “L’ingenua allegria”.

La presentazione del suo testo, prima esclusiva della Casa del Popolo bell hooks, ci permetterà anche di presentare Nino come responsabile dell’area culturale della Casa del Popolo. Ad accompagnare e dialogare ci sarà Valentina Anacleria ed il moderatore Giovanni Trezza. A seguire, apericena di supporto alla Casa del Popolo!

L’evento si terrà martedì 30 gennaio, dalle ore 18:30, presso la Casa del Popolo “bell hooks”, in via Dante Alighieri n° 5 (Volla).