Cantieri fantasma, blitz con sequestro a Marigliano

Nuovo blitz contro i reinterri abusivi: sequestro in un cantiere Enel a Marigliano

Prosegue l’azione congiunta del Comune di Marigliano contro le irregolarità nei cantieri stradali. Nelle scorse ore, è scattata una nuova operazione della polizia locale per contrastare le società multiservizi che eseguono reinterri senza rispettare le condizioni previste nei contratti, compromettendo la sicurezza delle strade cittadine.

Il caso riguarda un cantiere Enel in via Somma, dove è stato accertato che il reinterro non avveniva con l’utilizzo del materiale stabilito, ovvero il misto stabilizzato. A dare il primo impulso all’intervento è stato l’Ufficio Lavori Pubblici, guidato dall’ingegnere Terracciano. Poco dopo, è entrata in azione la polizia locale, diretta dal maggiore Emiliano Nacar.

L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro e sono stati messi in sicurezza i tratti ritenuti pericolosi. Il direttore dei lavori è stato denunciato a piede libero per gestione illecita di rifiuti.

“Questa sinergia con l’Ufficio Lavori Pubblici – dichiara il comandante Nacar – ci consentirà di contrastare con efficacia un fenomeno che sta danneggiando le strade di Marigliano. Alcune ditte usano materiali scadenti nei reinterri, compromettendo la tenuta del manto stradale. È un sistema che combatteremo con determinazione.”