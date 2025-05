Incidente in gita, muore giovane docente

Domenica Russo è l’insegnante che ha perso la vita ieri, dopo che il pullman su cui viaggiava con i suoi alunni si è schiantato contro un tir.

La 43enne, originaria di Napoli, aveva da poco preso l’incarico presso la scuola nel Varese, ma era già stimata e voluta bene da tutti grazie alla sua professionalità e al suo spirito gioioso. L’incidente è avvenuto durante una gita scolastica con i suoi alunni e un’altra maestra che sedeva invece nelle file posteriori, mentre Domenica si trovava nei sedili anteriori, accanto all’autista. Purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale: è ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma stando alle prime ricostruzioni pare sia stato l’autista del bus a tamponare il camion proprio all’interno di un tunnel. Oltre all’autista, anche due bambini sono stati ricoverati in codice giallo per le ferite riportate durante il forte impatto, mentre l’altra maestra con il resto degli alunni sono quasi completamente illesi, almeno dal punto di vista fisico.

Avrebbe dovuto essere una giornata gioiosa e invece si è trasformata in tragedia. Per Domenica Russo non c’è stato nulla da fare: l’impatto le è stato purtroppo fatale. Il pullman, infatti, è stato completamente distrutto nella parte anteriore, non lasciando scampo alla maestra che è rimasta incastrata nelle lamiere, per essere poi estratta dai Vigili del Fuoco quando ormai era già deceduta.

Lutto a Napoli, città in cui Domenica viveva prima del trasferimento. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia della donna che lascia il marito e due figli. Napoli si è riunita in un caloroso abbraccio ai cari della maestra, da tutti descritta come una persona solare, cordiale e piena di vitalità, che amava profondamente il suo lavoro e che, purtroppo, lascia i suoi cari distrutti da questa improvvisa scomparsa.