Brusciano, 2 giovani fermati di notte con la pistola carica nell’auto

Brusciano: Controlli notturni dei carabinieri. Nel cruscotto una pistola pronta a sparare, 2 persone arrestate

Controlli notturni che proseguono in tutta la provincia di Napoli, nella lente dei servizi a largo raggio dei carabinieri le aree popolari.

Questa volta siamo a Brusciano e la gazzella della locale stazione percorre le strade che attraversano le palazzine comunali.

Sono le 2 di notte e i carabinieri notano un’auto con all’interno 2 persone.

Hanno entrambi 21 anni e sono già noti alle forze dell’ordine. La prima perquisizione permette ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 4 grammi di hashish ma questo non interrompe il controllo che viene approfondito, si passa all’auto.

Nel cruscotto una pistola a tamburo con matricola abrasa e colpo in canna. L’arma, sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Gli arrestati:

– MENNETTA Pasquale cl.03, censurato;

– ⁠DI MAIO Emanuele cl.03,