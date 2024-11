CERCOLA – I Carabinieri di Cercola sono intervenuti, verso le 23:50 di ieri, in viale Caruso su segnalazione del 112 per un’esplosione. Stando ad una prima ricostruzione, pare che una bomba carta sia esplosa danneggiando i vetri delle auto in sosta e le finestre di un’abitazione.

Per fortuna non si registrano feriti. I militari dell’Arma indagano per ricostruire la dinamica dell’evento e determinare l’autore.