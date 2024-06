Autonomia differenziata, Sommese: “Noi di Somma Libera e Forte contrari”

Somma Vesuviana. Dopo la notizia dell’approvazione in Parlamento del disegno di legge relativo all’ Autonomia differenziata, il Capogruppo di “Somma Libera e Forte” Giuseppe Sommese ha espresso attraverso un post su Facebook il dissenso verso il provvedimento del Governo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Da qualche giorno il progetto di Autonomia differenziata fortemente voluto dalla Lega ed approvato in Parlamento dalla maggioranza di centrodestra è divenuto legge. Un provvedimento che spacca l’Italia ed acuisce ancora di più, ai danni del Sud, una pericolosa divisione.

Le regioni meridionali subiranno tagli indiscriminati ai servizi, riduzione delle prestazioni sanitarie, impoverimento dei cittadini, peggiori condizioni di vita.

Questa folle riforma mi vede, insieme agli amici ed alle amiche di “Somma Libera e Forte”, fortemente contrario.

Interpretando le legittime e condivise preoccupazioni dei cittadini della nostra terra e pronti a batterci strenuamente per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno, assumeremo ogni iniziativa democratica che scongiuri il baratro per la Campania ed il Meridione tutto.

Insieme a chi vorrà essere dalla parte della unità del Paese e della difesa dei diritti uguali per tutti, saremo promotori della raccolta firme nella nostra Somma Vesuviana per la eventuale celebrazione del referendum popolare.

Siamo in campo, come sempre, per la nostra gente”.