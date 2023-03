Auto storiche a Somma: la griffe delle 1000 miglia dal Vesuviano alla Costiera

A Somma Vesuviana il passaggio della Sorrento Roads by 1000 miglia con le auto storiche!

Rubina Allocca (Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano): “Il passaggio delle auto storiche che saranno dirette verso Sorrento. L’11 Maggio il Giro D’Italia”.

“Inizia il clima di festa a Somma Vesuviana, in attesa del Giro D’Italia che arriverà l’11 Maggio. Domani a Somma arriverà la prestigiosa Sorrento Roads by 1000 Miglia. La corsa delle auto storiche passerà per Somma Vesuviana. Il passaggio atteso è nel pomeriggio Venerdì 31 Marzo, quando la gara percorrerà il tratto da Caserta a Sorrento”. Lo ha annunciato Rubina Allocca, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

L’11 Maggio l’arrivo del Giro D’Italia.

“Somma si sta preparando nel migliore dei modi alla Sesta Tappa del Giro D’Italia – ha continuato Rubina Allocca – con una serie di eventi collaterali. Al riguardo si stanno svolgendo al Comune molteplici riunioni. Il Giro D’Italia arriverà in un particolare periodo caratterizzato anche dai Riti della Montagna”.