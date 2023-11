Attentato nel Nolano, molotov contro casa di un insospettabile

CIMITILE – Attentato choc nella serata di ieri nell’hinterland nolano.

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a Cimitile in via Traversa San Francesco per l’esplosione di una bottiglia incendiaria. Sarebbe esplosa all’esterno dell’abitazione di un 63enne incensurato. Un dettaglio questo che non facilita certo le indagini degli uomini della Benemerita.

Nell’attentato sono stati riportati danni al balcone e ad una porta. Attualmente sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice evento.