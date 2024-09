Allarme sicurezza ad Acerra: rapina violenta a sala scommesse durante partita. Assalto pure al bar

Domenica sera, ad Acerra, due rapinatori hanno preso di mira un centro scommesse.

Il raid è accaduto in via Diaz, proprio a ridosso della stazione ferroviaria, ai danni del centro scommesse Goldbet ancora colmo di persone poiché era da poco terminata la partita del Napoli. I rapinatori sono entrati nell’esercizio commerciale a volto coperto e armati e hanno aggredito la titolare colpendola con il calcio di una pistola. I due hanno poi intimato la donna di consegnare i soldi dell’incasso, circa 5 mila euro, per poi allenarsi a piedi in direzione del passaggio al livello. La donna è stata trasportata all’ospedale per curare la ferita superficiale inflitta dai malviventi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza da cui si spera possano emergere dettagli rilevanti.

L’assalto al bar Mormile

Sempre ad Acerra, precedentemente, dei malviventi avevano tentato di compiere un furto nel bel mezzo della notte ai danni del bar Mormile situato in corso della Resistenza. I carabinieri però, con un intervento tempestivo, sono riusciti a sventrare il colpo prima che i ladri potessero portare via l’incasso, mettendoli in fuga. Oltre ai danni alla saracinesca palesemente forzata, i ladri non hanno potuto fare altro che darsela a gambe.

Ora le forze dell’ordine sono in possesso delle immagini delle videocamere situate sul luogo per ricostruire la dinamiche ed eventualmente raccogliere informazioni utili per il riconoscimento dei rapinatori.

Viste le ultime vicende di furto avvenute ad Acerra nelle scorse settimane con il medesimo modus operandi, non è escluso che si possa trattare degli stessi ladri, anche se al momento non ci sono indizi significativi.

Foto di repertorio