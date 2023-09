Al Secondo Circolo Didattico di Somma si è insediata la nuova Dirigente scolastica, professoressa Silvia Svanera

Con l’avvio del nuovo anno scolastico la scuola di via Don Minzoni, che comprende anche il plesso di Rione Trieste, saluta la partenza del preside Imperatrice e accoglie l’arrivo della nuova Dirigente scolastica, professoressa Svanera.

La professoressa Silvia Svanera, laureata in lettere classiche e specializzata in archeologia classica, dopo una lunga attività di studio e di ricerca archeologica presso l’Università di Napoli Federico II e di collaborazione con l’allora Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta e con la Scuola Archeologica italiana ad Atene, è stata docente di materie letterarie e latino presso il Liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana, divenendo punto di riferimento per gli studenti del nostro territorio per oltre dieci anni.

Dirigente scolastico nei ruoli della regione Toscana dal 2019, ha saputo dare slancio all’offerta formativa della scuola che ha diretto, l’Istituto comprensivo Rignano Incisa Valdarno, attivando il programma DADA nella scuola secondaria, la scuola Senza Zaino nella scuola primaria ed il polo scolastico 0-6 nella scuola dell’infanzia.

Dopo un anno di intensa attività di collaborazione trascorso presso l’Ufficio di supporto al Capo Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la professoressa Svanera torna nel suo comune di residenza, pronta a mettere al servizio del Secondo Circolo Didattico Don Minzoni, e del territorio sul quale esso insiste, entusiasmo, competenza e visione.